некий человек подрядился поставить 950 кирпечей,и поставил их в два дня,причем во второй день поставил на 356 кирпечей меньше.Желательно знать, сколько кирпечей он поставил в каждый из дней?

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в первый день во второй день на 356 кирпичей меньше чем в 1 950-356=594(кирпича)уравняли 594:2=297 (кирпичей) - во второй день 297+356=653(кирпича)- в первый день Ответ: 1 день- 653, 2 день- 297.