некий человек подрядился поставить 950 кирпечей,и поставил их в два дня,причем во второй день поставил на 356 кирпечей меньше.Желательно знать, сколько кирпечей он поставил в каждый из дней?
Математика
некий человек подрядился поставить 950 кирпечей,и поставил их в два дня,причем во второй день поставил на 356 кирпечей меньше.Желательно знать, сколько кирпечей он поставил в каждый из дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в первый день во второй день на 356 кирпичей меньше чем в 1 950-356=594(кирпича)уравняли 594:2=297 (кирпичей) - во второй день 297+356=653(кирпича)- в первый день Ответ: 1 день- 653, 2 день- 297.
Гость:
пусть в 1 день человек поставил х кирпичей,тогда в 2 день он поставил х-356 кирпичей,составим уравнение: х+х-356=950 2х=950+356 х=1306:2 х=653 кирпича поставил человек в 1 день 653-356=297 кирпичей поставил человек в 2 день Проверка:653+297=950 кирпичей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Мотоцикл,движущийся по шоссе со скоростью 60км/час,миновал пост ДПС.Через час мимо этого поста проехал автомобиль со скоростью 90км/час.На каком ра...
Математика
Один господин встретил семью,состоящую из деда ,отца и сына, и спросил ,сколько им лет.Нам всем вместе 100 лет-ответил за всех дед.Тогда господин с...
Математика
Девочка прочитала в 3 раза больше страниц,чем ей осталось прочитать. Известно также, что она прочитала на 60 страниц больше, чем осталось не прочит...
Химия