Один господин встретил семью,состоящую из деда ,отца и сына, и спросил ,сколько им лет.Нам всем вместе 100 лет-ответил за всех дед.Тогда господин спросил отца-ну скажите же,сколько вам лет.Мне всместе с сыном 45 лет,товетил от...

Математика
Один господин встретил семью,состоящую из деда ,отца и сына, и спросил ,сколько им лет.Нам всем вместе 100 лет-ответил за всех дед.Тогда господин спросил отца-ну скажите же,сколько вам лет.Мне всместе с сыном 45 лет,товетил отец,-а сын н 25 лет моложе меня.сколько же каждому из них лет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(45-25):2=10(лет)-сыну 2)10+25=35(лет)-отцу 3)100-45=55(лет)-деду
Гость:
1)(45-25):2=10 лет сыну 2)10+25=35(лет) отцу 3)100-45=55(лет) деду Ответ: 10 лет сыну, отцу 35 лет, деду 55 лет.
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