Один господин встретил семью,состоящую из деда ,отца и сына, и спросил ,сколько им лет.Нам всем вместе 100 лет-ответил за всех дед.Тогда господин спросил отца-ну скажите же,сколько вам лет.Мне всместе с сыном 45 лет,товетил от...
Математика
Один господин встретил семью,состоящую из деда ,отца и сына, и спросил ,сколько им лет.Нам всем вместе 100 лет-ответил за всех дед.Тогда господин спросил отца-ну скажите же,сколько вам лет.Мне всместе с сыном 45 лет,товетил отец,-а сын н 25 лет моложе меня.сколько же каждому из них лет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(45-25):2=10(лет)-сыну 2)10+25=35(лет)-отцу 3)100-45=55(лет)-деду
Гость:
1)(45-25):2=10 лет сыну 2)10+25=35(лет) отцу 3)100-45=55(лет) деду Ответ: 10 лет сыну, отцу 35 лет, деду 55 лет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Девочка прочитала в 3 раза больше страниц,чем ей осталось прочитать. Известно также, что она прочитала на 60 страниц больше, чем осталось не прочит...
Химия
Геометрия
Химия
Выпишите сначала название и формулы простых,а затем сложных веществ из следующего перечня: медь Cu, серная кислота H2 SO4, серебро Ag,бром Вr, не г...