Один господин встретил семью,состоящую из деда ,отца и сына, и спросил ,сколько им лет.Нам всем вместе 100 лет-ответил за всех дед.Тогда господин спросил отца-ну скажите же,сколько вам лет.Мне всместе с сыном 45 лет,товетил от...

Математика

Один господин встретил семью,состоящую из деда ,отца и сына, и спросил ,сколько им лет.Нам всем вместе 100 лет-ответил за всех дед.Тогда господин спросил отца-ну скажите же,сколько вам лет.Мне всместе с сыном 45 лет,товетил отец,-а сын н 25 лет моложе меня.сколько же каждому из них лет?

Автор: Гость