имеются 3 бочки:12-литровая , наполненная квасом, и 2 пустых 5-литровых и 8 литровых . Как пользуясь этими бочками, отмерить 9 - литров кваса оч нужно скажите плизз
Математика
имеются 3 бочки:12-литровая , наполненная квасом, и 2 пустых 5-литровых и 8 литровых . Как пользуясь этими бочками, отмерить 9 - литров кваса оч нужно скажите плизз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из 12литровой наливаешь в 8литровую, в 12литровой остается 4 литра из 8 литровой наливаешь в 5литровую, тоесть получается 5литров, ну вот и ответ 5+4=9
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