Помогите пожалуйста, написать уравнение реакций для осуществления превращений: Ca↓→CaH2→Ca(OH)2→CaCO3↓→CaCl2→Ca3(PO4)2 CaO--------↑ CaO--↑
Химия
Помогите пожалуйста, написать уравнение реакций для осуществления превращений: Ca↓→CaH2→Ca(OH)2→CaCO3↓→CaCl2→Ca3(PO4)2 CaO--------↑ CaO--↑
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ca+ H2=CaH2 CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2 Ca(OH)2+(Na)2CO3=2NaOH+CaCO3 CaCO3+ 2HCl =CaCl2 + CO2 дальше не знаю))))
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