В ящике лежат фигурки разной формы - треугольные и круглые. Треугольных фигурок в ящике 15. сообщение о том, что из ящика достали фигуру круглой формы, несёт 2 бита информации. сколько всего фигурок было в ящике?
Экономика
В ящике лежат фигурки разной формы - треугольные и круглые. Треугольных фигурок в ящике 15. сообщение о том, что из ящика достали фигуру круглой формы, несёт 2 бита информации. сколько всего фигурок было в ящике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле N=[latex]2^i[/latex] найдем, сколько было круглых фигурок - [latex]2^2[/latex] = 4; Всего фигурок было 15+4=19. Ответ: 19
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