В ящике лежат фигурки разной формы - треугольные и круглые. Треугольных фигурок в ящике 15. сообщение о том, что из ящика достали фигуру круглой формы, несёт 2 бита информации. сколько всего фигурок было в ящике?

Экономика

В ящике лежат фигурки разной формы - треугольные и круглые. Треугольных фигурок в ящике 15. сообщение о том, что из ящика достали фигуру круглой формы, несёт 2 бита информации. сколько всего фигурок было в ящике?

Автор: Гость