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CuS+HNO3-Cu(NO3)2+S+NO+H2O Помогите
Химия
CuS+HNO3-Cu(NO3)2+S+NO+H2O Помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuSтвёрд.+8HNO3(конц.)= СuSO4+8NO2+4H2O (кипячение)
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