при помоле ржи получается 6 частей муки и 2 отрубей сколько получится муки если смолоть 1 тонну ржи
Математика
при помоле ржи получается 6 частей муки и 2 отрубей сколько получится муки если смолоть 1 тонну ржи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1тонна=1000кг 1000:(6+2)=125 кг вес одной части 125х6=750 кг или 0,75 т муки получится при помоле 1 т ржи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Английский язык
Read the conversations again and find the sentences that contain the following information: обещания и решешния,принятые в момент речи; предположен...
Математика
З міста А до міста В одночасно виїхали легковий і вантажний автомобілі, Швидкість легкового автомобіля 76 км/год, а вантажного 48 км/год, Через 5 г...