при помоле ржи получается 6 частей муки и 2 отрубей сколько получится муки если смолоть 1 тонну ржи

Математика
при помоле ржи получается 6 частей муки и 2 отрубей сколько получится муки если смолоть 1 тонну ржи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1тонна=1000кг 1000:(6+2)=125 кг вес одной части 125х6=750 кг или 0,75 т муки получится при помоле 1 т ржи
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