Сделать морфологический разбор слов: в небе, проплыл, набирая, проплывающую.
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Сделать морфологический разбор слов: в небе, проплыл, набирая, проплывающую.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в небе - сущ нач форма небо нариц неодуш ср род 2 скл предл падеж ед число Синтпксич роль - обстоятельство проплыл - глагол нач форма проплыть невозвратный переходный сов вид 1 спр изъявит наклонение прош время м род ед число Сказуемое набирая - деепричастие образовано от глагола набирать несов вида невозвратн настоящ вр Обстоятельство проплывающую - причастие нач форма проплывающий образ от глагла проплывать несов вид наст время действительное невозвратное жен род В.п. ед число Определение Для ТОЧНОГО определения синтаксической роли всегда нужно давать контекст.
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