Смог бы человек,если бы он шел без остановок,обойти земной шар по экватору за один год?Длину земного экватора примите равной 40000 км,а скорость ходьбы равной 4,6 км/ч.
Физика
Смог бы человек,если бы он шел без остановок,обойти земной шар по экватору за один год?Длину земного экватора примите равной 40000 км,а скорость ходьбы равной 4,6 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40000/4.6=прибл 8696 часов=363 дня. это значит, что может. (учтите, все числа приблизительны.Округлено в большую сторону
Гость:
4,6х24х366=40406,4 км Значит сможет так как 40406.4 больше чем 40000
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