Смог бы человек,если бы он шел без остановок,обойти земной шар по экватору за один год?Длину земного экватора примите равной 40000 км,а скорость ходьбы равной 4,6 км/ч.

Физика

Смог бы человек,если бы он шел без остановок,обойти земной шар по экватору за один год?Длину земного экватора примите равной 40000 км,а скорость ходьбы равной 4,6 км/ч.

Автор: Гость