В СОСТАВ МОЛЕКУЛЫ ПИРИТА ВХОДИТ ОДИН АТОМ ЖЕЛЕЗА И ДВА АТОМА СЕРЫ.СКОЛЬКО ПИРИТА НУЖНО ВЗЯТЬ,ЧТОБЫ ОБЩАЯ МАССА АТОМОВ СЕРЫ В НИХ БЫЛА РАВНА 192 а.е.м.
Химия
В СОСТАВ МОЛЕКУЛЫ ПИРИТА ВХОДИТ ОДИН АТОМ ЖЕЛЕЗА И ДВА АТОМА СЕРЫ.СКОЛЬКО ПИРИТА НУЖНО ВЗЯТЬ,ЧТОБЫ ОБЩАЯ МАССА АТОМОВ СЕРЫ В НИХ БЫЛА РАВНА 192 а.е.м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М(S)=32г\моль 192:32=6 6:2=3 ответ: з молекулы прита
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