В СОСТАВ МОЛЕКУЛЫ ПИРИТА ВХОДИТ ОДИН АТОМ ЖЕЛЕЗА И ДВА АТОМА СЕРЫ.СКОЛЬКО ПИРИТА НУЖНО ВЗЯТЬ,ЧТОБЫ ОБЩАЯ МАССА АТОМОВ СЕРЫ В НИХ БЫЛА РАВНА 192 а.е.м.

Химия

В СОСТАВ МОЛЕКУЛЫ ПИРИТА ВХОДИТ ОДИН АТОМ ЖЕЛЕЗА И ДВА АТОМА СЕРЫ.СКОЛЬКО ПИРИТА НУЖНО ВЗЯТЬ,ЧТОБЫ ОБЩАЯ МАССА АТОМОВ СЕРЫ В НИХ БЫЛА РАВНА 192 а.е.м.

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