Лодка плыла по течению реки 2,8 часов и против течения 3,4 часа. Путь, который лодка проплыла по течению, оказался на 4,4 километра меньше, чем путь, пройденный против течения. Найдите скорость лодки в стоячей воде, если скорос...

Алгебра

Лодка плыла по течению реки 2,8 часов и против течения 3,4 часа. Путь, который лодка проплыла по течению, оказался на 4,4 километра меньше, чем путь, пройденный против течения. Найдите скорость лодки в стоячей воде, если скорость течения реки равна 2 км/ч

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