Лодка плыла по течению реки 2,8 часов и против течения 3,4 часа. Путь, который лодка проплыла по течению, оказался на 4,4 километра меньше, чем путь, пройденный против течения. Найдите скорость лодки в стоячей воде, если скорос...
Алгебра
Лодка плыла по течению реки 2,8 часов и против течения 3,4 часа. Путь, который лодка проплыла по течению, оказался на 4,4 километра меньше, чем путь, пройденный против течения. Найдите скорость лодки в стоячей воде, если скорость течения реки равна 2 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х км/ч- собственная скорость.Тогда х+2-скорость по течению, х-2-скорость против течения. Составим уравнение (х-2)*3,4-(х+2)*2,8=4,4 3,4х-6,8-2,8х-5,6=4,4 0,6х=16,8 х=28
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