Денис прочитал книгу за два дня. в первый день он прочитал три седьмых всей книги. Какую часть книги Денис прочитал во второй день?
Математика
Денис прочитал книгу за два дня. в первый день он прочитал три седьмых всей книги. Какую часть книги Денис прочитал во второй день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/7 прочитал в первый день 1-3/7=4/7 прочитал во второй день
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