Денис прочитал книгу за два дня. в первый день он прочитал три седьмых всей книги. Какую часть книги Денис прочитал во второй день?

Математика

Денис прочитал книгу за два дня. в первый день он прочитал три седьмых всей книги. Какую часть книги Денис прочитал во второй день?

Автор: Гость