На какую высоту поднялся самолёт, если за его бортом температура -24°C, а у поверхности Земли в это время 20°C тепла?

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На какую высоту поднялся самолёт, если за его бортом температура -24°C, а у поверхности Земли в это время 20°C тепла?

Автор: Гость