На какую высоту поднялся самолёт, если за его бортом температура -24°C, а у поверхности Земли в это время 20°C тепла?

Українська література
На какую высоту поднялся самолёт, если за его бортом температура -24°C, а у поверхности Земли в это время 20°C тепла?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
приблизительно 7,5 км при поднятиии на 1 км от земли воздух охлождается на 6 градусов
Гость:
 при поднятиии на 1 км от земли воздух охлождается на 6 градусов если быть точным то 7,3 км  
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