№497. Число жителей города 750 тыс. человек. Ежегодно население в нем увеличивается на 2%. Сколько жителей будет в городе через год? Через два года?
Математика
№497. Число жителей города 750 тыс. человек. Ежегодно население в нем увеличивается на 2%. Сколько жителей будет в городе через год? Через два года?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
750000:100%*2%=15 000 человек добавится в городе в 1 год 750 000+15 000=765 000 жителей будет через год 765 000:100%*2%=15 300 жителей добавится за 2 год 765 000+15 300=780 300 жителей будет в городе через 2 года
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