являются ли слова сумерки,померкло,мерцали однокоренными,если да,то какие у них корни?
Русский язык
являются ли слова сумерки,померкло,мерцали однокоренными,если да,то какие у них корни?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нет не являются, так как у слова сумерки корень сумерк, у него корня мерк быть не может, потому что не бывает приставки су
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