Влажность свежескошенной травы 60%,а сена-15%.Сколько сена получится из одной тонны свежескошенной травы?

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Свежескошенная трава содержит 40% сухого вещества, а сено 85%. В данном случае тонна свежескошенной травы содержит 1000 * 40 / 100 = 400 кг сухого вещества, поэтому из нее получится 400 * 100 / 85 ≈ 470,6 кг сена.