Влажность свежескошенной травы 60%,а сена-15%.Сколько сена получится из одной тонны свежескошенной травы?

Алгебра
Влажность свежескошенной травы 60%,а сена-15%.Сколько сена получится из одной тонны свежескошенной травы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свежескошенная трава содержит 40% сухого вещества, а сено 85%. В данном случае тонна свежескошенной травы содержит  1000 * 40 / 100 = 400 кг сухого вещества, поэтому из нее получится  400 * 100 / 85 ≈ 470,6 кг сена.
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