Найдите геометрическую интерпретацию множества АхВ, где А множество точек отрезка [0,1], а В - множество точек квадрата с вершинами в точках (0,0),(0,1),(1,0),(1,1).
Алгебра
Найдите геометрическую интерпретацию множества АхВ, где А множество точек отрезка [0,1], а В - множество точек квадрата с вершинами в точках (0,0),(0,1),(1,0),(1,1).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Куб со стороной 1 и одной вершиной в начале координат. Точки множества В откладываются в плоскости xOy,а точки множества А - по оси Оz
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