Число страниц первой главы в 1,8 раза больше числа страниц второй главы.Сколько страниц занимает вторая глава,если в ней на 116 страниц меньше,чем в первой?
Алгебра
Число страниц первой главы в 1,8 раза больше числа страниц второй главы.Сколько страниц занимает вторая глава,если в ней на 116 страниц меньше,чем в первой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х страниц во второй главе,тогда в первой главе 1,8х.А по условию задачи во второй главе на 116 страниц меньше,чем в первой. составим ур-ие: х-1,8х=116 0,8х=116 х=116:0,8 х=145(стр)во второй главе Ответ:145 страниц во второй главе
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