Число страниц первой главы в 1,8 раза больше числа страниц второй главы.Сколько страниц занимает вторая глава,если в ней на 116 страниц меньше,чем в первой?

Гость: Гость:

Пусть х страниц во второй главе,тогда в первой главе 1,8х.А по условию задачи во второй главе на 116 страниц меньше,чем в первой. составим ур-ие: х-1,8х=116 0,8х=116 х=116:0,8 х=145(стр)во второй главе Ответ:145 страниц во второй главе