В равнобедренном трапеции диагональ равна 10 см , составляет с основанием в 45 градусов . Найти среднюю линию трапеции .

Геометрия

В равнобедренном трапеции диагональ равна 10 см , составляет с основанием в 45 градусов . Найти среднюю линию трапеции .

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