В равнобедренном трапеции диагональ равна 10 см , составляет с основанием в 45 градусов . Найти среднюю линию трапеции .
Геометрия
В равнобедренном трапеции диагональ равна 10 см , составляет с основанием в 45 градусов . Найти среднюю линию трапеции .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ABCD - исходная трапеция. Проведем высоту СЕ. Диагональ АС образует с основанием угол 45 градусов, поэтому АЕ = АС * cos 45° = 5 * √ 2 см. Трапеция равнобедренная, поэтому АЕ равно средней линии, которая тоже равна 5 * √ 2 см.
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