за какое время от начала движения велосипедист проходит путь 20 м с ускорением 0,4 м/с?
Физика
за какое время от начала движения велосипедист проходит путь 20 м с ускорением 0,4 м/с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
t = √ (2 * S / a) = √ (2 * 20 / 0,4) = √ 100 = 10 c.
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