с автовокзала вышел автобус со скоростью 60 км.ч.Через 0,5 ч. вслед за ним вышла легковая автомашина со скоростью 75 км.ч. Через сколько часов после своего выезда легковая автомашина будет впереди автобуса на 45 км.
Математика
с автовокзала вышел автобус со скоростью 60 км.ч.Через 0,5 ч. вслед за ним вышла легковая автомашина со скоростью 75 км.ч. Через сколько часов после своего выезда легковая автомашина будет впереди автобуса на 45 км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За полчаса автобус проехал 60 : 2 = 30 км. Легковая машина обгоняет автобус со скоростью 75 - 60 =15 км/ч. Обогнать она его должна на 30 + 45 = 75 км, поэтому на это понадобится 75 / 15 = 5 часов.
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