с автовокзала вышел автобус со скоростью 60 км.ч.Через 0,5 ч. вслед за ним вышла легковая автомашина со скоростью 75 км.ч. Через сколько часов после своего выезда легковая автомашина будет впереди автобуса на 45 км.

Математика

с автовокзала вышел автобус со скоростью 60 км.ч.Через 0,5 ч. вслед за ним вышла легковая автомашина со скоростью 75 км.ч. Через сколько часов после своего выезда легковая автомашина будет впереди автобуса на 45 км.

Автор: Гость