Написать Заявление на имя директора И.И.Бернат
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Написать Заявление на имя директора И.И.Бернат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Директору средней школы№... Бернат И.И. ученика 6-А класса Иванова И.И. Заявление Прошу Вашего разрешения,выдать мне в школьной библиотеке учебник для изучения биолгии,взамен утерянного. 29.10.11г. Иванов
Гость:
Директору компании "индестрит"И.И.Бернату От зам.директора Иванова И.И. Заявление. Я Иванов И.И. прошу директора компвнии "индестрит" дать мне досрочный отпуск. Бернат И.И._________ Иванов И.И._________ дата ___ ___ 20__г.
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