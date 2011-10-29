Написать Заявление на имя директора И.И.Бернат

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Написать Заявление на имя директора И.И.Бернат
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Гость:
                                                                                Директору средней школы№...                                                                                 Бернат И.И.                                                                                 ученика 6-А класса                                                                                 Иванова И.И.                                                                                          Заявление          Прошу Вашего разрешения,выдать мне в школьной библиотеке учебник для изучения биолгии,взамен утерянного.        29.10.11г.                                                                                       Иванов
Гость:
                                                           Директору компании "индестрит"И.И.Бернату                                                                                                                            От зам.директора Иванова И.И.                                                                                                                  Заявление.  Я Иванов И.И. прошу директора компвнии "индестрит" дать мне досрочный отпуск.                                                                                    Бернат И.И._________                                                                                  Иванов И.И._________                                                                               дата ___ ___ 20__г.  
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