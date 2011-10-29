Написать Заявление на имя директора И.И.Бернат

Гость: Гость:

Директору средней школы№... Бернат И.И. ученика 6-А класса Иванова И.И. Заявление Прошу Вашего разрешения,выдать мне в школьной библиотеке учебник для изучения биолгии,взамен утерянного. 29.10.11г. Иванов