Колонна войск во время похода движется скоростью 5км/ч,растянувшись по дороге на расстоянии 400 м.Командир,находящийся в хвосте колонны, посылает велосипедиста с поручением к головному отряду.Велосипедист отправляется и едет со...
Физика
Колонна войск во время похода движется скоростью 5км/ч,растянувшись по дороге на расстоянии 400 м.Командир,находящийся в хвосте колонны, посылает велосипедиста с поручением к головному отряду.Велосипедист отправляется и едет со скоростью 25/км.ч ,и на ходу выполнив поручение сразу же возвращается обратно с той же скоростью.Через какое время он вернулся обратно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала велосипедист обгоняет колонну со скоростью 25 - 5 = 20 км/ч, а потом он едет ей навстречу со скоростью 25 + 5 = 30 км/ч. Первый участок пути он преодолевает за 400 / 20000 = 1 / 50 часа, а второй участок пути за 400 / 30000 = 1 / 75 часа. Всего на дорогу велосипедист затрачивает 1 / 50 + 1 / 75 = (3 + 2) / 150 = 1/ 30 часа или 60 : 30 = 2 минуты.
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