Колонна войск во время похода движется скоростью 5км/ч,растянувшись по дороге на расстоянии 400 м.Командир,находящийся в хвосте колонны, посылает велосипедиста с поручением к головному отряду.Велосипедист отправляется и едет со...

Физика

Колонна войск во время похода движется скоростью 5км/ч,растянувшись по дороге на расстоянии 400 м.Командир,находящийся в хвосте колонны, посылает велосипедиста с поручением к головному отряду.Велосипедист отправляется и едет со скоростью 25/км.ч ,и на ходу выполнив поручение сразу же возвращается обратно с той же скоростью.Через какое время он вернулся обратно?

Автор: Гость