2 sin pi+3 cos pi+ctgpi/2=
Алгебра
2 sin pi+3 cos pi+ctgpi/2=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это все табличные значения поэтому 2 sin pi+3 cos pi+ctgpi/2=2*0+3*(-1)+0=-3
Гость:
2 * sin π + 3 * cos π + ctg π/2 = 2 * 0 + 3 * (-1) + 0 = -3
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