ШКАФ НА 1М.90СМ. ВЫШЕ АНТРЕСОЛИ.ВЫСОТА ШКАФА С АНТРЕСОЛЬЮ 2М.80СМ.КАКОВА ВЫСОТА ШКАФА И ВЫСОТА АНТРСОЛИ?
Математика
ШКАФ НА 1М.90СМ. ВЫШЕ АНТРЕСОЛИ.ВЫСОТА ШКАФА С АНТРЕСОЛЬЮ 2М.80СМ.КАКОВА ВЫСОТА ШКАФА И ВЫСОТА АНТРСОЛИ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть антресоль х м,тогда шкаф х+1м90смСоставим уравнение х+х+190=280 2х=280-190 2х=90 х=90:2 х=45 см высота антрессоли,тогда высота шкафа: 45+190=235см=2м35см проверка: 45см+2м35см=2м80см
Гость:
Пусть высота шкафа равна Х см. Тогда высота антресоли Х - 190 см. Получаем уравнение Х + (Х - 190) = 2 * Х - 190 = 280 , откуда 2 * Х = 280 + 190 = 470 Х = 470 : 2 = 235 см. Итак, высота шкафа 2 м 35 см, а высота антресоли 235 - 190 = 45 см.
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