ШКАФ НА 1М.90СМ. ВЫШЕ АНТРЕСОЛИ.ВЫСОТА ШКАФА С АНТРЕСОЛЬЮ 2М.80СМ.КАКОВА ВЫСОТА ШКАФА И ВЫСОТА АНТРСОЛИ?

Математика

ШКАФ НА 1М.90СМ. ВЫШЕ АНТРЕСОЛИ.ВЫСОТА ШКАФА С АНТРЕСОЛЬЮ 2М.80СМ.КАКОВА ВЫСОТА ШКАФА И ВЫСОТА АНТРСОЛИ?

Автор: Гость