Два острых угла прямоугольного треугольника относятся как 4:5. Найдите больший острый угол. Ответ дайте в градусах.
Геометрия
Два острых угла прямоугольного треугольника относятся как 4:5. Найдите больший острый угол. Ответ дайте в градусах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как треугольник прямой величина третьего угла равна 90 градусов, 180-90=90 градусов суммарная градусная мера оставшихся 2 углов 90:(4+5)=10 градусов величина одной части 4х10=40 градусов градусная мера меньшего острого угла 5х10=50 градусов градусная мера большего острого угла
Гость:
если больший острый угол равен Х, то меньший равен Х * 4 / 5 = 0,8 * X . сумма острых углов равна 90 градусов, поэтому получаем уравнение Х + 0,8 * Х = 1,8 * Х = 90 , откуда Х = 50 градусов.
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