В двух корзинах 120 грибов Сколько грибов в каждой корз ине есле в первой их в два раза меньше чем во второй
Математика
В двух корзинах 120 грибов Сколько грибов в каждой корз ине есле в первой их в два раза меньше чем во второй
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть в первой корзине × грибов ,тогда во второй 2× ⇒×+2×=120 решаем как уравнение ×+2×=120 3×=120 ×=120÷3 ×=40 тоесть в первой корзине 40 грибов ⇒2×=40×2 2×=80 тоесть во второй 80 грибов
Гость:
х+2х=120 3х=120 х=40 40+2*40=120 Ответ: в одной корзине 40 грибов, а в другой 80 грибов.
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