В двух корзинах 120 грибов Сколько грибов в каждой корз ине есле в первой их в два раза меньше чем во второй

Математика

В двух корзинах 120 грибов Сколько грибов в каждой корз ине есле в первой их в два раза меньше чем во второй

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