Из школы в день здоровья 424 человека повезли на стадион, а 477 человек - в плавательный басейн. Для этого заказали несколько автобусов с одинаковы числом мест в каждом. Все места в автобусах были заняты, и никто не стоял. Скол...
Математика
Из школы в день здоровья 424 человека повезли на стадион, а 477 человек - в плавательный басейн. Для этого заказали несколько автобусов с одинаковы числом мест в каждом. Все места в автобусах были заняты, и никто не стоял. Сколько автобусов было заказанно и сколько пассажиров было в каждом автобусе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
424+477=901 901/53=17 отже 53 автобуса по 17 місць або 901/80=80 тоді 80 автобусів по 80 місць
Гость:
477-424=53 человека больше поехало в бассейн,так как число 53 не делится на целое число без остатка,значит 53 человека вместительность 1 автобуса (424+477)53=17 автобусов было заказано
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