Из школы в день здоровья 424 человека повезли на стадион, а 477 человек - в плавательный басейн. Для этого заказали несколько автобусов с одинаковы числом мест в каждом. Все места в автобусах были заняты, и никто не стоял. Скол...

Математика

Из школы в день здоровья 424 человека повезли на стадион, а 477 человек - в плавательный басейн. Для этого заказали несколько автобусов с одинаковы числом мест в каждом. Все места в автобусах были заняты, и никто не стоял. Сколько автобусов было заказанно и сколько пассажиров было в каждом автобусе?

Автор: Гость