(x в 6 степени - 1) делить на (x-1)
Алгебра
(x в 6 степени - 1) делить на (x-1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x в 6 степени - 1) делить на (x-1)=(x^6-1)\(x-1)= используя формулу a^n-b^n=(a-b)(a^(n-1)+a^(n-2) b+a^(n-3)b^2+...+ab^(n-2)+b^(n-1)) =x^5+x^4+x^3+x^2+x+1
Гость:
Х⁶ - 1 (Х - 1) * (Х⁵ + Х⁴ + Х³ + Х² + Х + 1) -------- = -------------------------------------------- = Х⁵ + Х⁴ + Х³ + Х² + Х + 1 Х - 1 Х - 1
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