из пункта А в пункт В автобус ехал со скоростью 90км/ч, на обратном пути из-за ненасной погоды он снизил скорость до 60км/ч. какова средняя скорость за всё время следования? Решаить через рациональную дробь

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средняя сокрость равна среднему гармоническому скоростей, т.е Vc=2*v1*v2\(v1+v2) vc=2*90*60\(60+90)=72 или вар. 2 пусть расстояние от пункта А до пункта В (от пункта В до пункта А)равно х, тогда время езды от пункта А до пункта В равна х\90 час, от пункта В до пункта А равна х\60 часов Средння скорость равна отношению всего пути к всему времени =(х+х)\(х\60+х\90)=2*90*60\(90+60)=72