из пункта А в пункт В автобус ехал со скоростью 90км/ч, на обратном пути из-за ненасной погоды он снизил скорость до 60км/ч. какова средняя скорость за всё время следования? Решаить через рациональную дробь
Алгебра
из пункта А в пункт В автобус ехал со скоростью 90км/ч, на обратном пути из-за ненасной погоды он снизил скорость до 60км/ч. какова средняя скорость за всё время следования? Решаить через рациональную дробь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
средняя сокрость равна среднему гармоническому скоростей, т.е Vc=2*v1*v2\(v1+v2) vc=2*90*60\(60+90)=72 или вар. 2 пусть расстояние от пункта А до пункта В (от пункта В до пункта А)равно х, тогда время езды от пункта А до пункта В равна х\90 час, от пункта В до пункта А равна х\60 часов Средння скорость равна отношению всего пути к всему времени =(х+х)\(х\60+х\90)=2*90*60\(90+60)=72
Гость:
Средняя скорость определяется по формуле 2 2 2 360 Vc = --------------------- = --------------------- = ------------------- = -------- = 72 км/ч. 1 / V1 + 1 / V2 1 / 90 + 1 / 60 (3 + 2) / 180 5
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