При разделении воздуха было получено 500м3 азота.Какой обьём кислорода и какой обьём углекислого газа были получены при этом.
Химия
При разделении воздуха было получено 500м3 азота.Какой обьём кислорода и какой обьём углекислого газа были получены при этом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
азота в воздухе 78%. значит: 500:0,78=641метр в кубе - это общий объем взятого воздуха чтоб найти объем кислорода: 641*0,21=134,6 так как в воздухе 21% кислорода чтоб найти объем углекислого газа( его 0,03% в воздухе): 641*0,02=12,82
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