При разделении воздуха было получено 500м3 азота.Какой обьём кислорода и какой обьём  углекислого газа были получены при этом.

Химия
При разделении воздуха было получено 500м3 азота.Какой обьём кислорода и какой обьём  углекислого газа были получены при этом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
азота в воздухе 78%. значит: 500:0,78=641метр в кубе - это общий объем взятого воздуха  чтоб найти объем кислорода: 641*0,21=134,6    так как в воздухе 21% кислорода чтоб найти объем углекислого газа( его 0,03% в воздухе):  641*0,02=12,82 
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