выделить корень в слове аллея
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выделить корень в слове аллея
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алле-корень Я-окончание
Гость:
Зная, что буква Я в позиции после гласного дает 2 звука (й, а), корень будет не алле-, а аллей- окончание фонетическое -а (но в тетради вы обводите букву -я) Источник: Морфемно-орфографический словарь
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