Упростите выражение 4x 3y-(6x 7y) (3x-6y) и найдите его значение при x= -3, y= 5,03
Алгебра
Упростите выражение 4x 3y-(6x 7y) (3x-6y) и найдите его значение при x= -3, y= 5,03
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12xy - (18x^2 - 36xy + 21xy - 42y^2) = 12xy - 18x^2 + 15xy + 42y^2 = 42y^2 - 18x^2 + 27xy = 42*(25.3) - 18 * 9 + 27(-15,09) = 1062,6 - 162 - 407,43 = 900,60 + 407,43 = 1308,43.
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