Упростите выражение 4x 3y-(6x 7y) (3x-6y) и найдите его значение при x= -3, y= 5,03

Алгебра

Упростите выражение 4x 3y-(6x 7y) (3x-6y) и найдите его значение при x= -3, y= 5,03

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