Задайте линейную функцию формулой s = kt, если известно, что ее график на координатной плоскости tOs проходит через начало координат и через точку: а) А(5; 7); б) Б(-2; – 8); в) С(9; – 3); г) D (-4; 12).

Алгебра

Задайте линейную функцию формулой s = kt, если известно, что ее график на координатной плоскости tOs проходит через начало координат и через точку: а) А(5; 7); б) Б(-2; – 8); в) С(9; – 3); г) D (-4; 12).

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