Задайте линейную функцию формулой s = kt, если известно, что ее график на координатной плоскости tOs проходит через начало координат и через точку: а) А(5; 7); б) Б(-2; – 8); в) С(9; – 3); г) D (-4; 12).
Алгебра
Задайте линейную функцию формулой s = kt, если известно, что ее график на координатной плоскости tOs проходит через начало координат и через точку: а) А(5; 7); б) Б(-2; – 8); в) С(9; – 3); г) D (-4; 12).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В общем случае уравнения имеют вид Y = X * Y0 / X0 a) Y = X * 7 / 5 = 1,4 * X б) Y = X * (-8) / (-2) = 4 * X в) Y = X * (-3) / 9 = -X / 3 г) Y = X * 12 / (-4) = -3 * X
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