Один градус шкалы Цельсия равен 1,8 градусов шкалы Фаренгейта,при этом 0 градусов по Цельсию соответствует 32 градусам по шкале Фаренгейта.Может ли температура выражаться одинаковым числом градусов как по Цельсию,так и по Фарен...
Алгебра
Один градус шкалы Цельсия равен 1,8 градусов шкалы Фаренгейта,при этом 0 градусов по Цельсию соответствует 32 градусам по шкале Фаренгейта.Может ли температура выражаться одинаковым числом градусов как по Цельсию,так и по Фаренгейту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
да, при -40 по цельсию будет -40 по фаренгейту.вычесляется по формуле: F= C · 1,8 + 32 Из условия следует, что температура по Фаренгейту выражается через температуру по Цельсию следующим образом: TF = 1,8TC + 32o. Если TF = TC = x, то x = 1,8x + 32, то есть, x = -40. Графики линейных функций с неравными угловыми коэффициентами пересекаются.
Гость:
Для того, чтоб приравнять температуру по Цельсию и Фаренгейта, получаем уравнение 1,8 * Х + 32 = Х , откуда 0,8 * Х = -32 или Х = -40 градусов.
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