как по другому называли солдат-новобранцев

Обществознание
как по другому называли солдат-новобранцев
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в старину рекрут,сейчас салага 
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