найти сказуемое Дети играли во дворе
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найти сказуемое Дети играли во дворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
что делали?- играли - сказуемое
Гость:
Кто? дети- подлежащие, дети что делали? играли - сказуемое(подчёркивается двумя чертами)
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