9x6 6x4 ------ / ------ y2 y5

Алгебра
9x6 6x4 ------ / ------ y2 y5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 9 * Х⁶      6 * X⁴       9 * X⁶ * Y⁵ --------- : --------- = ---------------- = 1,5 * X² * Y³     Y²           Y⁵         6 * Y² * X⁴
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