9x6 6x4 ------ / ------ y2 y5
Алгебра
9x6 6x4 ------ / ------ y2 y5
Ответ(ы) на вопрос:
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9 * Х⁶ 6 * X⁴ 9 * X⁶ * Y⁵ --------- : --------- = ---------------- = 1,5 * X² * Y³ Y² Y⁵ 6 * Y² * X⁴
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