В одном из двух пятых классов на 22 ученика меньше,чем в обоих пятых классах,а в другом на 25 учеников меньше, чем в обоих классах.Сколько учеников в каждом из пятых классов?

Гость: Гость:

пусть в обоих классах х учеников, тога в певом классе х-22 ученика, во втором х-25 учеников. Тогда по условию задачи составляем уравение х-22+х-25=х 2х-47=х 2х-х=47 х=47 х-22=47-22=25 х-25=47-25=22 овтет: в одном 22 ученика, во втором 25 учеников 2 вариант количевство обоих классов=количевство учеников первого класса+кооличевство учеников второго класса то есть количевство учеников в любом из классов меньше на количевство учеников меньше общего количевства учеников на количевство учеников из дургого класса поэтому в одном классе 22 ученика, в другом 25 учеников