ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ СЕКЦИЙ.ОДНА СЕКЦИЯ НА 5М. ДЛИННЕЕ ДРУГОЙ.КАКОВА ДЛИНА КАЖДОЙ СЕКЦИИ,ЕСЛИ ОБЩАЯ ДЛИНА ЛЕСТНИЦЫ 25М?

Математика
ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ СЕКЦИЙ.ОДНА СЕКЦИЯ НА 5М. ДЛИННЕЕ ДРУГОЙ.КАКОВА ДЛИНА КАЖДОЙ СЕКЦИИ,ЕСЛИ ОБЩАЯ ДЛИНА ЛЕСТНИЦЫ 25М?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х м - длина одной секции х+5 м - длина второй секции х+х+5=25 2х=20 х=10 (м) - длина одной секции 10+5=15 (м) - длина второй секции
Гость:
х+х+5=25 2х+5=25 2х=25-5 2х=20 х=20:2 х=10(м)- длина одной секции 10+5=15(м)- длина другой секции  
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