Запиши 2-3 существительных,называющие; Жилище человека- Явление природы- Действие- Признак-

Русский язык
Запиши 2-3 существительных,называющие; Жилище человека- Явление природы- Действие- Признак-
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дом,квартира Ураган,наводнение Бегун,мыслитель ???
Гость:
жилище человека - изба,квартира явление природы - буря,дождь,мороз действие - бег,уборка признак - белизна,кривизна
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