За якої сили струму енергія магнітного поля котушки з і ндуктивністю 0,6 Гн дорівнює 2,7 Дж?
Физика
За якої сили струму енергія магнітного поля котушки з і ндуктивністю 0,6 Гн дорівнює 2,7 Дж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Магнітне поле є векторним полем, тобто з кожною точкою простору пов'язаний вектор магнітної індукції який характеризує величину і напрям магнітого поля у цій точці і може мінятися з плином часу. Поряд з вектором електромагнітної індукції , магнітне поле також описується вектором напруженості . У вакуумі ці вектори пропорційні між собою: , де k - константа, що залежить від вибору системи одиниць. В системі СІ, k = μ0 - так званій магнітній проникності вакууму. Деякі системи одиниць, наприклад СГСГ, побудовані так, щоб вектори індукції та напруженості магнітного поля тотожно дорівнювали один одному: . Однак у середовищі ці вектори є різними: вектор напруженості описує лише магнітне поле створене рухомими зарядами (струмами) ігноруючи поле створене середовищем, тоді як вектор індукції враховує ще й вплив середовища: [1] де - вектор намагніченості середовища.
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