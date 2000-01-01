Тело начинает равномерное движение в положительном направлении оси Ox её скоростью, модуль который v=3.40 м/с из точки с координатой x1=1.50м.Определите координату тела через промежуток времени Δt=5.00с
Физика
Тело начинает равномерное движение в положительном направлении оси Ox её скоростью, модуль который v=3.40 м/с из точки с координатой x1=1.50м.Определите координату тела через промежуток времени Δt=5.00с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
движение равномерное следственно x= x1+ V(начальное)*t (ускорене отсутствует т.к движение равнгомерное, а не равноускоренное или равнозамедленное) Значит у нас будет так X= 1.5 +5*3.4 =1.5 +17=18.5(координата по оси Ох) (тело прошло 17м)
Гость:
Уравнение движения тела Х = 1,5 + 3,4 * t (знак + означает, что тело движется в положительном направлении). Тогда его координата при t = 5 Х = 1,5 + 3,4 * 5 = 18,5 м.
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