запиши два числа, которые на 2 отличаются от числа 7.
Математика
запиши два числа, которые на 2 отличаются от числа 7.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-моему, это числа 9 и 5)
Гость:
1)7-2= 5 2)7+2= 9
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