Разность двух чисел на 17 меньше уминьшаемого и на 9 больше вычитаемого. Найдите уменьшаемое и вычетаемое

Математика
Разность двух чисел на 17 меньше уминьшаемого и на 9 больше вычитаемого. Найдите уменьшаемое и вычетаемое
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть А - уменьшаемое, а В - вычитаемое. Тогда  А - (А - В) = В = 17                                                                                 А = В + 9 = 17 + 9 = 26
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