в гостиницу приехали 100 туристов. Из них 10 чел не знали ни немецкого ни французкого языка. 75 туристов знали немецкий язык и 83 туриста знали французкий язык. Сколько туристов знали оба языка: немецкий и французкий?
Математика
в гостиницу приехали 100 туристов. Из них 10 чел не знали ни немецкого ни французкого языка. 75 туристов знали немецкий язык и 83 туриста знали французкий язык. Сколько туристов знали оба языка: немецкий и французкий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хотя бы один язык знали 100 - 10 = 90 туристов, тогда оба языка знали 75 + 83 - 90 = 68 человек.
Гость:
100 - 10 = 90 туристов знали английский, немецкий или оба языка 75 + 83 - 90 = 68 туристов знали оба языка Ответ. 68 туристов знали оба языка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
найти в этом стихотворении: сравнение, метафора, олицетворение, эпитет, гипербола. В лицо мне веет ветер нежащий, На тучах алый блеск погас, И вн...
Геометрия
Дана точка Е(2;-1;3). Найдите координаты точки Е1- проекции точки Е на плоскости Oyz и координаты точки Е2-проекции точки Е на ось Oy.
Математика
для засолки 9кг рыбы нужно 2кг соли.сколько килограммов рыбы могут засолить ребята,если у них есть 18кг соли?