в гостиницу приехали 100 туристов. Из них 10 чел не знали ни немецкого ни французкого языка. 75 туристов знали немецкий язык и 83 туриста знали французкий язык. Сколько туристов знали оба языка: немецкий и французкий?

Математика

в гостиницу приехали 100 туристов. Из них 10 чел не знали ни немецкого ни французкого языка. 75 туристов знали немецкий язык и 83 туриста знали французкий язык. Сколько туристов знали оба языка: немецкий и французкий?

Автор: Гость