найдите координаты точек,в которых прямая FE, где F(3;4) и E(-6;-2),пересекает координаты оси

Алгебра
найдите координаты точек,в которых прямая FE, где F(3;4) и E(-6;-2),пересекает координаты оси
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение прямой, проходящей через точки  (Х0, Y0) и  (Х1, Y1),  имеет вид   Х - Х0       X1 - X0 --------- = ------------  Y - Y0       Y1 - Y0 В данном случае уравнение прямой FE  X - 3      Y - 4 ------- = -------- -6 - 3     -2 - 4 6 * (X - 3) = 9 * (Y - 4) Y = 2/3 * X + 2 При  X = 0  Y = 2. Если же  Y = 0, то  2/3 * Х = -2  и  Х = -3. Итак, график пересекает координатные оси в точках А (0; 2) и В(-3; 0)
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