найдите координаты точек,в которых прямая FE, где F(3;4) и E(-6;-2),пересекает координаты оси

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Уравнение прямой, проходящей через точки (Х0, Y0) и (Х1, Y1), имеет вид Х - Х0 X1 - X0 --------- = ------------ Y - Y0 Y1 - Y0 В данном случае уравнение прямой FE X - 3 Y - 4 ------- = -------- -6 - 3 -2 - 4 6 * (X - 3) = 9 * (Y - 4) Y = 2/3 * X + 2 При X = 0 Y = 2. Если же Y = 0, то 2/3 * Х = -2 и Х = -3. Итак, график пересекает координатные оси в точках А (0; 2) и В(-3; 0)