составьте небольшой рассказ ,в котором словами с шипящими звуками передайте звуковые впечатления от поездки в лес.

Гость: Гость:

Когда мы приехали в лес, наше внимание сразу же захватили его звуки. Там вдали журчит ручей. Рядом пролетела с жужжанием пчела. Чуть вдали шуршит мышка, пытаясь найти свои запасы в наших рюкзаках. Иногда начинает шуметь ветер, переберая желтые листья на земле. Все наполнено звуками и мы очарованы этой многоголосой "тишиной" леса.