два пешехода идут по одной дороге со скоростью соответственно 100м/мин и 80 м/мин.Сейчас между ними 900м.Какое расстояние будет между ними через 3 мин?(Рассмотреть 4 случая )

Гость: Гость:

1) Если они идут в одном направлении и первый пешеход впереди. то расстояние между ними увеличивается со скоростью 100 - 80 = 20 м/мин и через 3 минуты составит 900 + 3 * 20 = 960 м. 2) Если они идут в одном направлении и первый пешеход сзади. то расстояние между ними уменьшается со скоростью 100 - 80 = 20 м/мин и через 3 минуты составит 900 - 3 * 20 = 840 м. 3) Если они идут навстречу друг другу, то расстояние между ними уменьшается со скоростью 100 + 80 = 180 м/мин и через 3 минуты составит 900 - 3 * 180 = 360 м. 4) Если они идут в противоположных направлениях, то расстояние между ними увеличивается со скоростью 100 + 80 = 180 м/мин и через 3 минуты составит 900 + 3 * 180 = 1440 м.