Диагонали прямоугольника ABCD, где о- точка пересечения диагоналей, угол ABO=40 градусам. Найдите углы между диагоналями прямоугольника
Геометрия
Диагонали прямоугольника ABCD, где о- точка пересечения диагоналей, угол ABO=40 градусам. Найдите углы между диагоналями прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уг АОВ=уг СОД=40 гр как вертикальные уг ВОС=уг АОД=180-40=140 гр , т.к. уг АОС-развернутый=180 гр
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