Диагонали прямоугольника ABCD, где о- точка пересечения диагоналей, угол ABO=40 градусам. Найдите углы между диагоналями прямоугольника

Геометрия

Диагонали прямоугольника ABCD, где о- точка пересечения диагоналей, угол ABO=40 градусам. Найдите углы между диагоналями прямоугольника

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